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В Мариуполе оккупанты создают "филиал" Черноморского флота, - ЦНС

Фото: в Мариуполе оккупанты создают "филиал" Черноморского флота ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

В составе Черноморского флота РФ захватчики создают Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, завершение организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота запланировано до 1 июля.

Оккупанты планируют укомплектовать Азовский ВМР за счет корабельного состава Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Всего в составе Азовского ВМР будут находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях "Циклон", "Аскольд", которые проходят испытания, еще строящийся "Амур", морской тральщик "Ковровец" и другие корабли.

По информации ЦНС, суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей - 24 КРМБ типа "Калибр".

Черноморский флот РФ

Черноморский флот ВМФ России - часть военно-морских сил РФ, расположенная в Черном море. Флот выходит также в Средиземное море.

В состав флота входит 14 больших кораблей (2 больших противолодочных корабля, 3 сторожевых фрегата, 2 ракетных корабля на воздушной подушке, 7 больших десантных кораблей), 2 дизельных подлодки, 23 малых кораблей и катеров (7 противолодочных кораблей, 2 ракетных катеров, 8 тральщиков).

В апреле 2022 года Военно-морские силы Украины уничтожили ракетный крейсер "Москва" - флагмана Черноморского флота и один из крупнейших кораблей в составе ВМФ России.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь являлся одной из главных целей РФ с начала вторжения. Украинские защитники героически защищали его, но в мае 2022 года город был полностью оккупирован и разрушен.

Мариуполь выполняет функцию точки базирования захватчиков, там строят оборонительные сооружения, располагают склады и т.д. Например, недавно стало известно, что россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, поэтому решили расчистить колею в порт.

Ранее мы сообщали, что оккупанты перебросили необычный боекомплект из Мариуполя и района на Бердянское направление, а также ремонтируют пушки на одном из заводов.

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