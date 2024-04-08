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У Маріуполі окупанти розносять комунальні платіжки по зруйнованих будинках

Ілюстративне фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни, які окупували Маріуполь, почали розносити квитанції за комунальні платежі у зруйновані будинки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе", - сказано у повідомленні.

Зокрема, з подібною ситуацією зіштовхнулись власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій. Там квартира перебуває в аварійному стані та навіть немає батарей. Однак рахунок за опалення росіяни принесли.

"Окупанти не ремонтують внутрішні мережі будинків. А ось квитанції за комунальні несуть. Адже у них одна мета - нажитися на маріупольцях", - розповіли у міській раді.

 Фото: росіяни у Маріуполі розносять комунальні платіжки у зруйновані будинки (t.me/mariupolrada)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нещодавно українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.

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МаріупольВійна в УкраїніКомунальні платежі