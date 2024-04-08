В Мариуполе оккупанты разносят коммунальные платежки по разрушенным домам

"Жители оккупированного города получают квитанции за коммунальные услуги, которых нет. Более того, их принесли даже в разрушенные квартиры, где никто не живет", - говорится в сообщении.

В частности, с подобной ситуацией столкнулись владельцы квартир в доме по улице Троицкой. Там квартира находится в аварийном состоянии и нет батарей. Однако счет за отопление россияне принесли.

"Оккупанты не ремонтируют внутренние сети домов. А вот квитанции за коммунальные несут. Ведь у них одна цель - нажиться на мариупольцах", - рассказали в городском совете.

Фото: россияне в Мариуполе разносят коммунальные платежки в разрушенные дома (t.me/mariupolrada)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Недавно украинские военные могли ударить по скоплению техники врага у Мариуполя. Вероятно, ВСУ попали во вражеский ЗРК С-300 и гусеничную технику.

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