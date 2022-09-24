У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на "референдум"

Жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили погрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.

За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.