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У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на "референдум"

Фото: в Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на "референдум" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили погрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.

За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

Як повідомлялося, правоохоронці встановили понад 4 тисячі осіб, яких Росія планує залучити до псевдореферендуму в окупованих областях України.

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Маріуполь