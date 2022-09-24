В Мариуполе оккупанты угрожают лишить работы и зарплаты из-за неявки на "референдум"

Жители Мариуполя не желают участвовать в псевдореферендуме. Поэтому оккупанты решили угрожать увольнением и отсутствием зарплаты из-за игнорирования "голосования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Референдум". Вчера вечером оккупационная администрация получила "на орехи" за сверхнизкую "явку". Поэтому утро началось с принудительного голосования. Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием - голосуешь или теряешь работу и зарплату", - написал он.

По его словам, также было установлено несколько палаток в местах концентрации людей, но и здесь желающих оказалось мало.