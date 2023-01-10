У Маріуполі окупанти почали видавати ордери на майно евакуйованих мешканців

"Те, що почалося з жовтня, постановка на облік квартир, власники яких не з'явилися в так звану "ДНР" для переоформлення, тобто це всі ті, хто перебуває фактично в евакуації, вони визнані безгосподарними, відійшли у "власність" так званої "ДНР". І зараз на них масово видаються ордери", - повідомив він.

За словами радника мера, таким шляхом окупаційна "влада" намагається вирішити питання з переселенням мешканців з тих будинків, які вщент зруйновані. Але фактично це є мародерство на рівні держави, тобто РФ.

"Те, про що ми попереджали, що воно буде, і воно відбулося. Безумовно, наслідки цього будуть катастрофічні в усіх відношеннях. Але факт є фактом", - підкреслив Андрющенко.

Проте радник запевнив, що після деокупації всі власники повернуть своє майно.

"Усі ці угоди є нікчемними. Ці папірці у вигляді ордерів взагалі, в принципі, всі папірці, видані на території Маріуполя в період окупації, не мають абсолютно жодної юридичної сили. Тому, з одного боку, ми звертаємося до наших маріупольців, які перебувають в окупації, що якщо так уже трапилося і їх заселяють у квартиру інших маріупольців, то вони мають ставитися до цієї нерухомості з повагою та розумінням, що після деокупації повернуться власники, щоб їм було не соромно дивитися в очі своїм сусідам та землякам. З іншого боку, ми так само пояснюємо нашим маріупольцям в евакуації, що немає сенсу повертатися в місто, це дорога в холодомор, в один кінець", - наголошує Андрющенко.

Він наголосив, що не варто переживати та піддаватися впливу російської пропаганди, бо право української власності захищене українськими законами, міжнародним правом.