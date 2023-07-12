У Маріуполі окупанти почали масові рейди, щоб виявити тих хто допомагає ЗСУ, - Генштаб

Зокрема росіяни здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Вони перевіряють їх особисті документи та мобільні пристрої.

Таким чином росіяни намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

Окупанти шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.

Однак ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами і місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті. Наприклад, в результаті вибуху неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових.

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