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В Мариуполе оккупанты начали массовые рейды, чтобы выявить тех, кто помогает ВСУ, - Генштаб

Фото: В Мариуполе оккупанты ищут тех, кто помогает ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные усиливают контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

В частности, россияне совершают массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Они проверяют их персональные документы и мобильные устройства.

Таким образом, россияне пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь и район были оккупированы еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения своих военных сил и техники.

Оккупанты ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, для этого они решили расчистить колею в порт в городе.

Однако ВСУ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами и местам расположения личного состава россиян в захваченном городе. Например, в результате взрыва неподалеку от временно оккупированного Мариуполя в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.

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