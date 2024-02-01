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В Маріуполі окупанти облаштовують нову військову базу (відео)

Фото: в Маріуполі окупанти облаштовують нову військову базу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти облаштують нову військову базу у Приморському районі захопленого Маріуполя. Також військових РФ розселяють до гуртожитків разом із цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції", - розповів він.

Крім того, військових розміщують в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними.

"Все це укріплює впевненість “розчистки” території заводів "Азовмаш" та ім. Ілліча для нових підрозділів РФ", - додав Андрющенко. 

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ.

При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт. Наприклад, у серпні 2023 року в порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників.

Крім того, раніше повідомлялося про облаштування військових баз РФ у Маріуполі, які розташовані поза промисловою зоною міста. Тут окупанти накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу.

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Маріуполь