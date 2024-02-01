В Мариуполе оккупанты обустраивают новую военную базу (видео)

"Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют обустройство новой базы (укрепления?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции", - рассказал он.

Кроме того, военных размещают в общежитиях рядом или фиксированно с гражданскими.

"Все это укрепляет уверенность расчистки территории заводов "Азовмаш" и им. Ильича для новых подразделений РФ", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ.

При этом с первых дней вторжения, российские войска делают все, для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности приморский порт. К примеру, в августе 2023 года в порту временно оккупированного Мариуполя пришвартовался российский военный корабль, а также ранее там заметили четыре боевых вертолета захватчиков.

Кроме того, ранее сообщалось об обустройстве военных баз РФ в Мариуполе, которые расположены вне промышленной зоны города. Здесь оккупанты накапливают БК и держат около 100-150 личного состава.