У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник відомому українському художнику

Росіяни в Маріуполі демонтували пам'ятник українському художнику Архіпу Куїнджі, який відомий на весь світ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду у Telegram.
"В окупованому Маріуполі було демонтовано пам'ятник художнику Архіпу Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста. Монумент було встановлено ще 1984 року. Він знаходився на Грецькій площі", - зазначають у відомстві.
У міськраді нагадали, що Артур Куїнджі родом з Маріуполя. Найпопулярнішими його роботами є: "Місячна ніч на Дніпрі", "Українська ніч", "Березовий гай", "Червоний захід". Вони зберігаються у найпопулярніших музеях світу, зокрема у нью-йоркському Метрополітені.
2010 року в Маріуполі відкрили музей імені Куїнджі. Росіяни встигли вкрасти звідти майже дві тисячі експонатів, зокрема картини відомого художника.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни зносять будівлю драматичного театру в захопленому Маріуполі, за яким вони минулого року завдали авіаудару.
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