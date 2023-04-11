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У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник відомому українському художнику

Фото: у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник відомому українському художнику (v-variant.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни в Маріуполі демонтували пам'ятник українському художнику Архіпу Куїнджі, який відомий на весь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду у Telegram.

"В окупованому Маріуполі було демонтовано пам'ятник художнику Архіпу Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста. Монумент було встановлено ще 1984 року. Він знаходився на Грецькій площі", - зазначають у відомстві.

У міськраді нагадали, що Артур Куїнджі родом з Маріуполя. Найпопулярнішими його роботами є: "Місячна ніч на Дніпрі", "Українська ніч", "Березовий гай", "Червоний захід". Вони зберігаються у найпопулярніших музеях світу, зокрема у нью-йоркському Метрополітені.

2010 року в Маріуполі відкрили музей імені Куїнджі. Росіяни встигли вкрасти звідти майже дві тисячі експонатів, зокрема картини відомого художника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни зносять будівлю драматичного театру в захопленому Маріуполі, за яким вони минулого року завдали авіаудару.

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