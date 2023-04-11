У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник відомому українському художнику

"В окупованому Маріуполі було демонтовано пам'ятник художнику Архіпу Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста. Монумент було встановлено ще 1984 року. Він знаходився на Грецькій площі", - зазначають у відомстві.

У міськраді нагадали, що Артур Куїнджі родом з Маріуполя. Найпопулярнішими його роботами є: "Місячна ніч на Дніпрі", "Українська ніч", "Березовий гай", "Червоний захід". Вони зберігаються у найпопулярніших музеях світу, зокрема у нью-йоркському Метрополітені.

2010 року в Маріуполі відкрили музей імені Куїнджі. Росіяни встигли вкрасти звідти майже дві тисячі експонатів, зокрема картини відомого художника.