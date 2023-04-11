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В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник известному украинскому художнику

Фото: в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник известному украинскому художнику (v-variant.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне в Мариуполе демонтировали памятник украинскому художнику Архипу Куинджи, который известен на весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет в Telegram.

"В оккупированном Мариуполе был демонтирован памятник художнику Архипу Куинджи. Это очередное уничтожение россиянами культурного фонда города. Монумент был установлен еще в 1984 году. Он находился на Греческой площади", - отмечают в ведомстве.

В горсовете напомнили, что Артур Куинджи родом из Мариуполя. Самыми популярными его работами являются: "Лунная ночь на Днепре", "Украинская ночь", "Березовая роща", "Красный закат". Они сохраняются в самых популярных музеях мира, в том числе в нью-йоркском Метрополитене.

В 2010 году в Мариуполе открыли музей имени Куинджи. Россияне успели украсть оттуда почти 2 тысячи экспонатов, в том числе картины известного художника.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сносят здание драматического театра в захваченном Мариуполе, по которому они в прошлом году нанесли авиаудар.

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