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В Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян

Четвер 28 грудня 2023 11:40
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В Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян Фото: в Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Краса. Вибухнув БК (боєкомплект, - ред.). Росіяни вже заволали про "газові балони". Менше треба займати росіянами будинки й все буде гаразд", - відзначив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, до вибуху не причетні партизани, оскільки довкола боєкомплекту було багато цивільних.

В Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян

Фото: в Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян (t.me/mrplSprotyv)

"Ми своїх українців бережемо завжди. Не росіяни. Але вони й самі непогано справились, як бачите", - додав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.

Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.

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