В Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян
В Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Краса. Вибухнув БК (боєкомплект, - ред.). Росіяни вже заволали про "газові балони". Менше треба займати росіянами будинки й все буде гаразд", - відзначив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, до вибуху не причетні партизани, оскільки довкола боєкомплекту було багато цивільних.
Фото: в Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян (t.me/mrplSprotyv)
"Ми своїх українців бережемо завжди. Не росіяни. Але вони й самі непогано справились, як бачите", - додав Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.
Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.