В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ (фото)

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника в котором находились военные Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"По подтвержденной информации было ликвидировано три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - заявил Андрющенко. По его словам, куроводство Москвы факт подобной атаки Сопротивления для местных жителей объяснил, как "бандитские разборки". "Ибо назвать очередным разминированием кульбит взорванного внедорожника из россиянами внутри как-то не комильфо", - добавил советник мэра Мариуполя.