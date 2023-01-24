ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 24 января 2023 17:48
В Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ (фото) Фото: в Мариуполе ликвидировали трех офицеров РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника в котором находились военные Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"По подтвержденной информации было ликвидировано три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - заявил Андрющенко.

По его словам, куроводство Москвы факт подобной атаки Сопротивления для местных жителей объяснил, как "бандитские разборки".

"Ибо назвать очередным разминированием кульбит взорванного внедорожника из россиянами внутри как-то не комильфо", - добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, сегодня, 24 января, вблизи временно оккупированного Мариуполя раздались взрывы. Сообщается о "прилетах" в районе населенного пункта Старый Крым.

Ранее в мэрии Мариуполя опубликовали видео, на котором видно, как сейчас выглядит уничтоженный российскими оккупантами город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь окупанти Война России против Украины
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием