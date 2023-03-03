У Маріуполі кружляє авіація під час руху вантажівок окупантів в бік Ростова, - мерія

"Ранок в Маріуполі 03.03.23. Російська авіація заходить в бік Запоріжжя. Повідомляють, що літаки йдуть з напряму Донецька та Єйська. В той самий час активний рух цивільних вантажівок в бік Ростова-на-Дону до корка на трасі та кордоні з Московією", - написав Андрющенко.

За його словами, прибуття цивільних вантажів в Маріуполь спало майже до нуля. Лише фіксують "транзит" в Крим.

Фото: в Маріуполі кружляє авіація під час руху вантажівок окупантів в бік Ростова (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, вчора стало відомо, що росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

Додамо, також ми писали про те, що окупанти змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

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