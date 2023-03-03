В Мариуполе кружит авиация во время движения грузовиков окупантов в сторону Ростова, - мэрия

"Утро в Мариуполе 03.03.23. Российская авиация заходит в сторону Запорожья. Сообщают, что самолеты идут из направления Донецка и Ейска. В то же время активное движение гражданских грузовиков в сторону Ростова-на-Дону к пробке на трассе и границе с Московией", - написал Андрющенко.

По его словам, прибытие гражданских грузов в Мариуполь спало почти до нуля. Только фиксируют "транзит" в Крым.

Фото: в Мариуполе кружит авиация при движении грузовиков окупантов в сторону Ростова (t.me/andriyshTime)

Напомним, вчера стало известно, что россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

Добавим, также мы писали о том, что оккупанты изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

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