В Маріуполі кадирівці напали на росіян, влаштували стрілянину, - Андрющенко

Вчора, 19 серпня, в районі "Кірова" Маріуполя стався конфлікт між кадирівцями та російськими окупантами, який переріс у стрілянину.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як пише Андрющенко, під час конфлікту зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були війскові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

Фото: в Маріуполі кадирівці напали на росіян, влаштували стрілянину (t.me/andriyshTime)

"Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль без масової стрілянини один в одного", - додає Андрющенко.

Радник міського голови додав, що причина конфлікту полягала тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як нещодавно розповідав Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі. В місті проводять так звані зачистки.