ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Маріуполі кадирівці напали на росіян, влаштували стрілянину, - Андрющенко

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Неділя 20 серпня 2023 09:52
В Маріуполі кадирівці напали на росіян, влаштували стрілянину, - Андрющенко Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 19 серпня, в районі "Кірова" Маріуполя стався конфлікт між кадирівцями та російськими окупантами, який переріс у стрілянину.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Андрющенко, під час конфлікту зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були війскові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

Фото: в Маріуполі кадирівці напали на росіян, влаштували стрілянину (t.me/andriyshTime)

"Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль без масової стрілянини один в одного", - додає Андрющенко.

Радник міського голови додав, що причина конфлікту полягала тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як нещодавно розповідав Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі. В місті проводять так звані зачистки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна в Україні
NEWS
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні