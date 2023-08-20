В Мариуполе кадыровцы напали на россиян, устроили стрельбу, - Андрющенко
Вчера, 19 августа, в районе "Кирова" Мариуполя произошел переросший в стрельбу конфликт между кадыровцами и российскими оккупантами.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как пишет Андрющенко, во время конфликта собралась группа автомобилей с кадыровцами и россиянами. Все были военные. Во время шума раздавались и выстрелы.
За короткий промежуток времени количество автомобилей выросло еще на около двадцать единиц. Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение.
Фото: в Мариуполе кадыровцы напали на россиян, устроили стрельбу (t.me/andriyshTime)
"Весь конфликт продолжался до 22:00. Доехали и Ахмат и россияне. Раздавались выстрелы и две машины скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению без массовой стрельбы друг в друга", - добавляет Андрющенко.
Советник городского головы добавил, что причина конфликта заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без всякого документа.
Ситуация в оккупированном Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Как недавно рассказывал Андрющенко, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе. В городе роводят так называемые зачистки.
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