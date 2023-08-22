У Маріуполі фіксують збільшення окупаційних військ та рух техніки

"Фіксуємо значне збільшення росіян на території Маріупольського району до плюс 5 тисяч. Більшість на доукомплектування та злагодження. Знову Кавказ", - повідомив він.

Окрім того, Нікольський район продовжує оборонну мілітаризацію по лінії Нікольське - Новогригор’ївка - Бойове з використанням Федорівського лісу.

Також фіксується потужний рух вантажівок з БК в бік Бердянська.

"Зафіксовано використання нової позначки маркування військової техніки. Цього разу "білий ромб"", - написав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

На цьому тижні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в порт міста вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.