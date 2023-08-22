В Мариуполе фиксируют увеличение численности оккупационных войск и движение техники

"Фиксируем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс 5 тысяч. Большинство на доукомплектование и согласование. Снова Кавказ", - сообщил он.

Кроме того, Никольский район продолжает оборонную милитаризацию по линии Никольское - Новогригорьевка - Боевое с использованием Федоровского леса.

Также фиксируется мощное движение грузовиков из БК в сторону Бердянска.

"Зафиксировано использование новой отметки маркировки военной техники. В этот раз "белый ромб"", - написал Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

На этой неделе советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в порт города впервые с момента оккупации вошел и пришвартовался российский военный корабль.