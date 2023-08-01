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У Маріуполі фіксують чергове перекидання живої сили та БК росіян в напрямку Бердянська

Фото: у Маріуполі фіксують чергове перекидання живої сили та БК росіян в напрямку Бердянська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вкотре перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо чергове велике перекидання поки живої сили та БК через Маріуполь в напрям Бердянська, - написав Андрющенко.

Зафіксовано понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Руху "важкої техніки" на кшталт танків вдень не спостерігали.

"Нами проведено моніторингову кампанію з відстеження аккаунтів військових росіян в Маріупольских пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від 5 днів до двох тижнів", - розповів радник мера.

За його словами, зі 100 відсотків аккаунтів, які засвічено в Маріуполі після перекидання в бік фронту назавжди зникає з мережі не менш 40 відсотків окупантів.

"Це може корелюватись з динамікою втрат росіян. Хороша статистика", - зазначив Андрющенко.

Ситуація на Бердянському напрямку

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові поступово, але впевнено просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку.

По всіх напрямках наступу тривають бої.

"Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - зазначила Маляр.

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