В Мариуполе фиксируют очередную переброску живой силы и БК россиян в направлении Бердянска

Российские оккупанты в очередной раз перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксируем очередную большую переброску пока живой силы и БК через Мариуполь в направление Бердянска, - написал Андрющенко.
Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерного транспорта в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не наблюдали.
"Нами проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель", - рассказал советник мэра.
По его словам, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после опрокидывания в сторону фронта, навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов оккупантов.
"Это может коррелировать с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - отметил Андрющенко.
Ситуация на Бердянском направлении
По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.
По всем направлениям наступления продолжаются бои.
"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали - тогда, когда позволит безопасность операций", - отметила Маляр.
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