В Мариуполе фиксируют очередную переброску живой силы и БК россиян в направлении Бердянска

"Фиксируем очередную большую переброску пока живой силы и БК через Мариуполь в направление Бердянска, - написал Андрющенко.

Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерного транспорта в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не наблюдали.

"Нами проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель", - рассказал советник мэра.

По его словам, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после опрокидывания в сторону фронта, навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов оккупантов.

"Это может коррелировать с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - отметил Андрющенко.

Ситуация на Бердянском направлении

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.

По всем направлениям наступления продолжаются бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали - тогда, когда позволит безопасность операций", - отметила Маляр.