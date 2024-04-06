В Маріуполі другу добу поспіль фіксують активне переміщення техніки окупантів

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Два дні тому у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували чергове переміщення техніки окупантів. Загарбники почали використовувати новий розпізнавальний знак.

До цього РБК-Україна писало, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони також мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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