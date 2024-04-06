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В Маріуполі другу добу поспіль фіксують активне переміщення техніки окупантів

Фото: окупанти активізували перекидання техніки через захоплений Маріуполь (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти активізували перекидання техніки через захоплений Маріуполь Донецької області. Така активність спостерігається вже другу добу поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, ворожа техніка рухається як в напрямку Запорізької області, так і в напрямку Новоазовська, вже з Запорізької області.

В напрямок Запорізької області:

  • 5 тягачів з гусенічною технікою (танки або БМП) через бул. Шевченка в напрямку на виїзд з міста;
  • дві колони в складі - вантажівки супроводу з кулеметами, вантажівки з бетоними конструкціями на вигляд як вогнева точка, паливозправники.

В напрямок Новоазовська з Запорізької області:

  • тентовані вантажівки (в колоні) маркування трикутник в трикутнику (спецназ ФСБ);
  • тентовані та броньовані вантажівки (загалом до 12 одиниць) без маркувань, номери на бортах різні, в кожній - жива сила.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Два дні тому у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували чергове переміщення техніки окупантів. Загарбники почали використовувати новий розпізнавальний знак.

До цього РБК-Україна писало, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони також мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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