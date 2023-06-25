В Мариуполе детей проверяют на "лояльность Украине", - ЦНС
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что детей останавливают на блокпостах, проверяют их телефоны и наличие паспорта РФ. Кроме этого, оккупанты проводят с подростками "профилактические беседы", во время которых требуют доносить на "ненадежных товарищей".
"В целом в городе наблюдается усиление фильтрационных мер, а также продолжаются практика похищения жителей", - отметили в ЦНС.
Партизанское движение на оккупированных территориях
С началом оккупации, на ТОТ действуют партизанские движения. Их члены совершают диверсии, атакуют коллаборантов и сообщают ВСУ о позициях врага.
Вчера стало известно, что в Бердянске россияне убили двух человек, один из них - подросток Тигран Оганесян, предположительно, перед смертью вместе с другом зарезавший местного полицейского-коллаборанта и застрелившего оккупанта.
В ЦНС на днях сообщали, что россияне перебросили на границу с Украиной спецназ для борьбы с партизанами.
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