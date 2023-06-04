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В Маріуполі чути звуки вибухів: росіяни повідомляють про роботу ППО

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Маріуполь, Неділя 04 червня 2023 21:28
В Маріуполі чути звуки вибухів: росіяни повідомляють про роботу ППО Фото: вибухи в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали звуки вибухів. Окупаційна "влада" запевняє, що працювало ППО.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Повідомляють про звук вибуху в Центральному районі (від 23 до площі Свободи).
Окупанти розганяють ідею “ПєВєО”. Стандартно", - повідомив Андрющенко.

Він додав, що наразі уточнює деталі.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти взяли місто в полон в травні минулого року. Відразу після того, як українські військові після тривалих боїв на Азовсталі здалися в полон.

В Маріуполі чути звуки вибухів: росіяни повідомляють про роботу ППО

Росіяни практично повністю зруйнували місто під час окупації. Нині ж російська окупаційна влада змушує жителів Маріуполя оплачувати комунальні рахунки та погрожує обстрілами зі сторони "київського режиму".

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