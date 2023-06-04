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В Мариуполе слышны звуки взрывов: россияне сообщают о работе ПВО

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Мариуполь, Воскресенье 04 июня 2023 21:28
В Мариуполе слышны звуки взрывов: россияне сообщают о работе ПВО Фото: взрывы в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались звуки взрывов. Оккупационная "власть" уверяет, что работало ПВО.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сообщают о звуке взрыва в Центральном районе (от 23 до площади Свободы).
Оккупанты разгоняют идею "ПеВеО". Стандартно", - сообщил Андрющенко.

Он добавил, что сейчас уточняет детали.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты взяли город в плен в мае прошлого года. Сразу после того, как украинские военные после продолжительных боев на Азовстали сдались в плен.

В Мариуполе слышны звуки взрывов: россияне сообщают о работе ПВО

Россияне практически полностью разрушили город во время оккупации. В настоящее время российские оккупационные власти вынуждают жителей Мариуполя оплачивать коммунальные счета и угрожают обстрелами со стороны "киевского режима".

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