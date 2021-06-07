ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль. Пострадали два человека

Новина українською →
Сартана, Понедельник 07 июня 2021 14:22
Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль. Пострадали два человека Фото: в Мариуполе произошел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщает местный портал 0629.

На улице Огородняя возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, пишет 0629.

На данный момент известно, что подозреваемый задержан.

Напомним, в Киевской области на рынке "Столичный" произошел конфликт, в ходе которого были слышны взрывы.

Отметим, в Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Взрыв Мариуполь
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС