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Під Маріуполем підірвали гранатою автомобіль. Постраждали дві людини

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Сартана, Понеділок 07 червня 2021 14:22
Під Маріуполем підірвали гранатою автомобіль. Постраждали дві людини Фото: у Маріуполі стався вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У селищі Сартана (Донецька область) чоловік кинув гранату під припаркований автомобіль. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляє місцевий портал 0629.

На вулиці Городня біля магазину відзначали день народження. До магазину підійшов чоловік, який спровокував конфлікт. Очевидець події каже, що це співробітник силових структур.

"Став приставати до людей, вгамувати його не могли. Він кинув гранату під машину іменинника. Від вибуху вилетіли вікна в магазині. Двоє хлопців, іменинник і його друг отримали осколкові поранення", - повідомляє видання, посилаючись на слова очевидця.

У поліції даний факт підтвердили. Розгляд даної справи прокуратура передасть до Державного бюро розслідувань, пише 0629.

На даний момент відомо, що підозрюваний затриманий.

Нагадаємо, у Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт, в ході якого були чутні вибухи.

Зазначимо, у Києві на вулиці Зоологічній стався вибух. У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

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