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Под Мариуполем подорвался российский катер: что известно

Фото: катер Д-106 (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер ЧФ Д-106.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота ВД-106", - написал он.

Добавим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

Также украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

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