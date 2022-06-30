RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Маріуполем підірвався російський катер: що відомо

Фото: катер Д-106 (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.

Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Як повідомлялося, російські окупанти залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа та вибухи.

Також українські захисники звільнили село Потьомкіне в Херсонській області від окупантів. У результаті успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні