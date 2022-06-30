Під Маріуполем підірвався російський катер: що відомо

Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.

Як повідомлялося, російські окупанти залишили острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа та вибухи.

Також українські захисники звільнили село Потьомкіне в Херсонській області від окупантів. У результаті успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

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