Вблизи села Виноградное возле Мариуполя русские военные вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (t.me/andriyshTime)

"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки расположения могильника", - отметил советник.

По его словам, это вновь подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение и кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города.

Отмечается, что братскую могилу обнаружили в Левобережном районе возле кладбища села Виноградное.

"Мариуполь. На сейчас. Военные преступления. Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений", - написал Андрющенко.

Советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли оккупанты. Однако, траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!