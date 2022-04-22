UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вблизи села Виноградное возле Мариуполя русские военные вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Мариуполь. На сейчас. Военные преступления. Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений", - написал Андрющенко.

Отмечается, что братскую могилу обнаружили в Левобережном районе возле кладбища села Виноградное.

По его словам, это вновь подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение и кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города.

"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки расположения могильника", - отметил советник.

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (t.me/andriyshTime)

Советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли оккупанты. Однако, траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину