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Длиной в 300 метров. Появились спутниковые снимки братской могилы под Мариуполем

Новина українською →
Мангуш, Четверг 21 апреля 2022 19:11
Длиной в 300 метров. Появились спутниковые снимки братской могилы под Мариуполем Под Мариуполем спутник обнаружил огромную братскую могилу (maxar)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя, спутник зафиксировал огромную братскую могилу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" Радио Свобода.

Отмечается, что братская могила длиной в более чем 300 метров.

На спутниковых снимках видно, что выкопанная траншея здесь появилась примерно в конце марта. Из-за того, что на снимке от 23 марта ее еще не было.

На другом фото этой местности от 29 марта уже видно траншею длиной более 300 метров и, вероятно, технику, которой ее делали.

Длиной в 300 метров. Появились спутниковые снимки братской могилы под МариуполемСнимки братской могилы под Мариуполем (radiosvoboda.org)

Также на более свежем снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прикопана землей и расширена.

Длиной в 300 метров. Появились спутниковые снимки братской могилы под МариуполемСнимки братской могилы под Мариуполем (radiosvoboda.org)

В частности, о братских могилах погибших мариупольцев сообщили в горсовете Мариуполя.

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что тела погибших людей с улиц Мариуполя оккупанты свозят в различные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а уже потом складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

"Сколько и как их посчитать - мы не знаем. Там тысячи должны быть... но наконец мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя", - сказал он.

По словам советника городского головы, сейчас известно лишь об одном месте массовых захоронений в Мангуше, но их может быть больше.

Ранее советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли оккупанты. Однако, траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров.

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