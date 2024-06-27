Над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь був окупований російськими військами у 2022 році. Нещодавно повідомлялося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення міста.

Додамо, що порт у Маріуполі "ожив". Сталося це після того, як окупанти почали запускати "Калібри" з акваторії Азовського моря. За червень у порт Маріуполя вже встигли зайти чотири танкери РФ.

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