Над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем гремели взрывы

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь был оккупирован российскими войсками в 2022 году. Недавно сообщалось, что Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата города.

Добавим, что порт в Мариуполе "ожил". Случилось это после того, как оккупанты стали запускать "Калибры" с акватории Азовского моря. За июнь в порт Мариуполя уже успели зайти четыре танкера РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.