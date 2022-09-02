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В Мариуполе заметили колонну российских танков. Поехали в сторону Бердянска

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Донецк, Пятница 02 сентября 2022 12:28
В Мариуполе заметили колонну российских танков. Поехали в сторону Бердянска Фото: в Мариуполе заметили колонну российских танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 2 сентября в Мариуполе заметили колонну из 10 российских танков, которые перемещались в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7:30 по направлению Донецк по центру Мариуполя в направление на Бердянск проехало 10 танков", - написал он.

Андрющенко отметил, что в целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники со стороны Донецка в направлении Бердянска.

Напомним, на днях три колонны российской техники заметили в Мелитополе. Российские войска передвигались в торону Херсона.

Также сообщалось, что РФ перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область. Однако ВСУ продолжают наносить удары по переправам, чтобы помешать этому.

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Мариуполь Военная техника Российская Федерация
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