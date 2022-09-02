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У Маріуполі помітили колону російських танків. Поїхали в бік Бердянська

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Донецьк, П'ятниця 02 вересня 2022 12:28
У Маріуполі помітили колону російських танків. Поїхали в бік Бердянська Фото: у Маріуполі помітили колону російських танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 2 вересня в Маріуполі помітили колону з 10 російських танків, які переміщалися в напрямку Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7:30 у напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", - написав він.

Андрющенко зазначив, що в цілому в останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з боку Донецька в напрямку Бердянська.

Нагадаємо, днями три колони російської техніки помітили в Мелітополі. Російські війська пересувалися в торону Херсона.

Також повідомлялося, що РФ перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Однак ЗСУ продовжують завдавати ударів по переправах, щоб перешкодити цьому.

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Маріуполь Військова техніка Російська Федерація
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