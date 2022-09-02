У Маріуполі помітили колону російських танків. Поїхали в бік Бердянська
Вранці 2 вересня в Маріуполі помітили колону з 10 російських танків, які переміщалися в напрямку Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7:30 у напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", - написав він.
Андрющенко зазначив, що в цілому в останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з боку Донецька в напрямку Бердянська.
Нагадаємо, днями три колони російської техніки помітили в Мелітополі. Російські війська пересувалися в торону Херсона.
Також повідомлялося, що РФ перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Однак ЗСУ продовжують завдавати ударів по переправах, щоб перешкодити цьому.
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