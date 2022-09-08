У Маріуполі знову помітили рух колони вантажівок із новим символом

В тимчасово захопленому Маріуполі знову фіксують рух російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"17 тентованих вантажівок з позначкою “Дари смерті” в бік Бердянська. За виглядом - перевезення БК", - розповів він. За словами Андрющенка, окупанти посилили заходи безпеки по маршруту руху, що спостерігалось вперше.