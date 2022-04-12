В Мариуполе за время осады погибли более 10 тысяч мирных жителей, - мэр

С начала российской осады в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей. Однако число жертв может быть больше, поскольку город остается в блокаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра города Вадима Бойченко Associated Press .

По его словам, число жертв среди мирного населения может вырасти до 20 тысяч, поскольку российские оккупанты постоянно атакуют город, а тела мариупольцев оставляют "ковром на улицах".

Бойченко отметил, что российские военные попытаются спрятать последствия своих действий в Мариуполе. Он рассказал, что оккупанты доставили большое количество тел в торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. Туда приехали и мобильные крематории в виде грузовиков.