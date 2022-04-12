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У Маріуполі за час облоги загинули понад 10 тисяч мирних жителів, - мер

Фото: у Маріуполі загинули 10 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку російської облоги в Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів. Однак число жертв може бути більше, оскільки місто залишається в блокаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера міста Вадима Бойченка Associated Press.

За його словами, кількість жертв серед мирного населення може зрости до 20 тисяч, оскільки російські окупанти постійно атакують місто, а тіла маріупольців залишають "килимом на вулицях".

Бойченко зазначив, що російські військові спробують заховати наслідки своїх дій у Маріуполі. Він розповів, що окупанти доставили велику кількість тіл в торговий центр, де є складські приміщення і холодильники. Туди приїхали і мобільні крематорії у вигляді вантажівок.

Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Пізніше глава "Азова" Андрій Білецький заявив, що в результаті атаки постраждали троє бійців.

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Війна Росії проти УкраїниМаріуполь