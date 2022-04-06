В Мариуполе во время бомбардировки больницы заживо сгорели почти 50 человек, - мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС ужесточить санкции против России. В частности, он призвал остановить геноцид украинского народа и ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

По словам мэра, европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

Бойченко добавил, что Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

Отмечается, что более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. Также уже зарегистрировали уже более 300 таких фактов.

Мэр добавил, что российские войска сбросили бомбу на детскую больницу и уничтожили один из корпусов городской больницы. В частности, вследствие этого заживо сгорело почти 50 человек

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", говорится в сообщении.