У Маріуполі під час бомбардування лікарні живцем згоріли майже 50 людей, - мер

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії. Зокрема, він закликав зупинити геноцид українського народу та ввести повне ембарго на російську нафту та газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

За словами мера, європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

Бойченко додав, що Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

Зазначається, що понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Також вже зареєстрували вже понад 300 таких фактів.

Мер додав, що російські війська скинули бомбу на дитячу лікарню та знищили один із корпусів міської лікарні. Зокрема, внаслідок цього живцем згоріло майже 50 людей

"Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 - діти. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя", йдеться у повідомленні.