UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, - горсовет

Фото: в Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта (t.me/mariupolrada)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что на восстановление того уровня, который был, необходимы сотни миллионов инвестиций. Это может занять до трех лет работы.

По данным горсовета, российские войска уничтожили почти весь транспорт, который закупили за последние 5 лет. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат возобновлению.

Сообщается, что транспорт, который не полностью разрушен, оккупанты пытаются отремонтировать и отправить в Донецк.

Кроме того, разрушено более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, что составляет 95%. На восстановление потребуется 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции.

Напомним, в Мариуполе оккупанты строят военно-строительный комплекс.

Кроме того, в порту Мариуполя хотят разместить основное хранилище топлива для военных нужд.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины