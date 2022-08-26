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В Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу

Фото: в Мариуполе угрожают отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В захваченном Мариуполе коллаборанты заставляют родителей отдавать своих детей в русские школы. За отказ они угрожают лишением родительских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

По информации мэрии, такие сообщения прислали родителям в школьных чатах.

"Это свидетельствует о сопротивлении мариупольских семей, которые не хотят отправлять в школу своих детей, где их будут учить ненавидеть Украину, украинский язык, заставлять прославлять оккупантов и любить "русский мир". Поэтому оккупанты прибегают к запугиваниям", - указано в сообщении.

Там также рассказали, что сперва захватчики угрожают присылать предупреждение, затем штраф в размере 40 тысяч рублей, а затем грозит и лишение родительских прав.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты проводят перепись населения, готовясь к так называемому "референдуму". Однако жители не собираются принимать в нем участие.

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