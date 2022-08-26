В Маріуполі погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи

За інформацією мерії, такі повідомлення надіслали батькам у шкільних чатах.

"Це свідчить про спротив маріупольських родин, які не хочуть відправляти у школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушуватимуть прославляти окупантів та любити "руський мир". Тому окупанти вдаються до залякувань", - зазначено в повідомленні.

Там також розповіли, що спершу загарбники погрожують надсилати попередження, потім штраф у розмірі 40 тисяч рублів, а потім і позбавленням батьківських прав.