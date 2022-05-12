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В Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"

Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе самопровозглашенная власть заставила людей прийти на завод, чтобы снять сюжет для пропагандистских каналов. Горожанам сообщили, что им отдадут трудовые книжки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он написал, что оккупанты собрали людей на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, чтобы "отдать трудовые книжки". То есть сообщить об увольнении. На самом же деле позвали людей, чтобы показать толпу "желающих работать в ДНР".

"Сегодня действительно пришйли к заводу тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в”ДНР". Поэтому снова - не верьте оккупационному видео. Оккупанты постоянно врут. Потому что правда страшная", - написал Андрющенко.

Напомним, украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных российских солдат.

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