В Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"

В Мариуполе самопровозглашенная власть заставила людей прийти на завод, чтобы снять сюжет для пропагандистских каналов. Горожанам сообщили, что им отдадут трудовые книжки.

Он написал, что оккупанты собрали людей на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, чтобы "отдать трудовые книжки". То есть сообщить об увольнении. На самом же деле позвали людей, чтобы показать толпу "желающих работать в ДНР".

"Сегодня действительно пришйли к заводу тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в”ДНР". Поэтому снова - не верьте оккупационному видео. Оккупанты постоянно врут. Потому что правда страшная", - написал Андрющенко.