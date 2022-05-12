RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"

Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі самопроголошена влада змусила людей прийти на завод, щоб зняти сюжет для пропагандиських каналів. Містянам повідомили, що їм віддадуть трудові книжки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він написав, що окупанти зібрали людей на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, щоб "віддати трудові книжки". Тобто повідомити про звільнення. Насправді ж покликали людей, щоб показати натовп "бажаючих працювати в ДНР".

"Сьогодні дійсно пришйли до заводу тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прйшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. “Як багато людей рветься на роботу в “ДНР”. Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти нескінечнно брешуть. Тому що правда страшна", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні