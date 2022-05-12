У Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"

У Маріуполі самопроголошена влада змусила людей прийти на завод, щоб зняти сюжет для пропагандиських каналів. Містянам повідомили, що їм віддадуть трудові книжки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

Він написав, що окупанти зібрали людей на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, щоб "віддати трудові книжки". Тобто повідомити про звільнення. Насправді ж покликали людей, щоб показати натовп "бажаючих працювати в ДНР".

"Сьогодні дійсно пришйли до заводу тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прйшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. “Як багато людей рветься на роботу в “ДНР”. Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти нескінечнно брешуть. Тому що правда страшна", - написав Андрющенко.