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В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение: названа причина

Фото: В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе не возможно. Поскольку водовод уничтожен российскими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за "обезвреживания" водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского района. Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему", - отметил он.

По словам Андрющенко, большинство коммуникаций просто невозможно возобновить, а строительство новых требует времени, которого у оккупантов нет.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Проблема переросла в горе для людей. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Также сообщалось, что полное восстановление Мариуполя после российских бомбардировок займет около 7-10 лет. Процесс обойдется более в чем 14 млрд долларов.

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