В Мариуполе не смогут восстановить водоснабжение: названа причина

Оккупационные "власти" Мариуполя признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе не возможно. Поскольку водовод уничтожен российскими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.
"Восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за "обезвреживания" водовода российскими бомбами. Это же касается значительной части Центрального и Приморского района. Воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует почему", - отметил он.
По словам Андрющенко, большинство коммуникаций просто невозможно возобновить, а строительство новых требует времени, которого у оккупантов нет.
Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Проблема переросла в горе для людей. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.
Также сообщалось, что полное восстановление Мариуполя после российских бомбардировок займет около 7-10 лет. Процесс обойдется более в чем 14 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.