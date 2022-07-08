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У Маріуполі не зможуть відновити водопостачання: названа причина

Фото: у Маріуполі не зможуть відновити водопостачання (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна "влада" Маріуполя визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережному районі не можливе. Оскільки водовід знищений російськими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Відновлення водопостачання в Лівобережному районі Маріуполя неможливе через "знешкодження" водовода російськими бомбами. Це ж стосується значної частини Центрального і Приморського району. Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наочно демонструє чому", - зазначив він.

За словами Андрющенка, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових вимагає часу, якого в окупантів немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Проблема переросла в горе для людей. Деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

Також повідомлялося, що повне відновлення Маріуполя після російських бомбардувань займе близько 7-10 років. Процес обійдеться більш в ніж 14 млрд доларів.

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