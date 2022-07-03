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В Мариуполе сгорел склад оккупантов с награбленным имуществом, - советник мэра

Фото: в Мариуполе сгорел склад оккупантов (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе сгорел склад российских оккупантов, где они хранили награбленное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 2 июля, около 17:00. Оккупанты хранили украденное имущество мирных жителей на складе СТО на Левом берегу Мариуполя.

"Награбленное вместе со складом вдруг запылало. МЧСники прилетели спасать собственное имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям", - отметил Андрющенко.

Фото: в Мариуполе сгорел склад с краденым имуществом мирных жителей (t.me/andriyshTime)

Напомним, что российские оккупанты проводят проверки и обыски в Мариуполе из-за сопротивления населения.

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