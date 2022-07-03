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У Маріуполі згорів склад окупантів з награбованим майном, - радник мера

Фото: у Маріуполі згорів склад окупантів (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі згорів склад російських окупантів, де вони зберігали награбоване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, інцидент стався у суботу, 2 липня, близько 17:00. Окупанти зберігали вкрадене майно мирних жителів на складі СТО на Лівому березі Маріуполя.

"Награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам", - зазначив Андрющенко.

Фото: у Маріуполі згорів склад з краденим майном мирних жителів (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, що російські окупанти проводять перевірки та обшуки у Маріуполі через спротив населення.

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